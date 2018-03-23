У Черкасах рятувальники ввели посилений режим чергування на Дніпрі [ Редактировать ]
У Черкасах перед відлигою рятувальники перейшли на посилений режим чергування. Насамперед пильнують за рибалками, які, попри небезпеку, виходять на крихкий лід. Тільки з початку цього року власним життям через нехтування правилами безпеки в області поплатилися дев'ять відчайдухів.
Схоже, що такій затяжній зимі радіють лише рибалки. Поблизу Черкас на Дніпрі навіть у будній день відчайдухів сотні якщо не тисячі. У пошуках риби - вони купчаться навіть біля промоїн зі стрімкою течією. Таким екстремалом Павло Бондар не є - рибалить біля берега. За своє життя пенсіонер - двічі провалювався під лід.
"Молодые, понимаешь, мозгов нету. Рискуют за эту рыбу, она не стоит жизни, удовольствие и здесь можно получить", - говорить Павло Бондар, мешканець Черкас.
Це відео порятунку трьох чоловіків, які минулого тижня вийшли на риболовлю на човні. Зупинилися на ділянці із відкритою водою. Та ближче до вечора - температура впала і крига різко почала сковувати воду разом із судном. Чоловіки дивом залишились живими.
Це той самий катер, який рятував рибалок із замерзлого човна. Відлиги, які змінюються заморозками, додають рятувальникам роботи. Водолаз Сергій Горобець демонструє, яка підступна зараз крига.
"Вона стає от такою, тому що спресований сніг. Вона ось, вона рихла - це вже не є льод", - говорить Сергій Горобець, старший водолаз-рятувальник.
На очах у сотень рибалок рятувальники показують, що може статися будь-якої миті з кожним із них.
Але рибалки сприймають це, як своєрідне шоу, а деякі взагалі не звертають уваги на старання водолазів. Упевнені - лід ще міцний, а якщо щось і станеться - викликатимуть рятувальників. Щоправда, номер згадують не одразу.
А от ціна такої необачності - надто велика. Тільки від початку року по області довелося рятувати 15 людей, 9 з них - загинули.
"Зазвичай - це рибалки, які не дотримуються вимог та йдуть на риболовлю там де крига не відповідає вимогам безпеки. Вони цим нехтують", - говорить Костянтин Проценко, речник Начальника УДСНС у Черкаській області.
Від цих вихідних синоптики прогнозують - потепління. Але рибалок через це на Дніпрі - наймовірніше, не поменшає. Тож - рятувальникам роботи вистачить.
по теме
В Черкассах рыбак провалился под лед
13 марта около девяти часов утра во время рыбалки на реке Днепр в пределах Черкасс на расстоянии около 100 метров от берега под лед провалился рыбак.
Пожар в Черкассах: сгорела нарколаборатория в многоэтажке (фото)
В Черкассах неосторожность с огнем при изготовлении наркотиков привела к возгоранию в многоэтажном жилом доме.
Черкаси опинилися на межі екологічної катастрофи
У "Водоканалі" впевнені, до зливної каналізації незаконно врізалось якесь із підприємств і скидає у Дніпро свої відходи. Таким чином бізнесмени намагаються зекономити на виробництві.
В Черкассах водитель задохнулся за рулем выхлопными газами
В Черкассах патрульные обнаружили автомобиль с водителем, который отравился выхлопными газами. Мужчина лежал между водительским и пассажирским сиденьями.
Сміттєва суперечка: чому Черкаси змушені потопати у відходах
Черкаси - на порозі сміттєвої кризи. У деяких районах відходи не вивозять уже тиждень, біля переповнених баків виростають гори з пакетів і пляшок. Чому за останні кілька місяців обласний центр втретє опиняється в такій ситуації?