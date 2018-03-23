У Черкасах перед відлигою рятувальники перейшли на посилений режим чергування. Насамперед пильнують за рибалками, які, попри небезпеку, виходять на крихкий лід. Тільки з початку цього року власним життям через нехтування правилами безпеки в області поплатилися дев'ять відчайдухів.

Схоже, що такій затяжній зимі радіють лише рибалки. Поблизу Черкас на Дніпрі навіть у будній день відчайдухів сотні якщо не тисячі. У пошуках риби - вони купчаться навіть біля промоїн зі стрімкою течією. Таким екстремалом Павло Бондар не є - рибалить біля берега. За своє життя пенсіонер - двічі провалювався під лід.

"Молодые, понимаешь, мозгов нету. Рискуют за эту рыбу, она не стоит жизни, удовольствие и здесь можно получить", - говорить Павло Бондар, мешканець Черкас.

Це відео порятунку трьох чоловіків, які минулого тижня вийшли на риболовлю на човні. Зупинилися на ділянці із відкритою водою. Та ближче до вечора - температура впала і крига різко почала сковувати воду разом із судном. Чоловіки дивом залишились живими.

Це той самий катер, який рятував рибалок із замерзлого човна. Відлиги, які змінюються заморозками, додають рятувальникам роботи. Водолаз Сергій Горобець демонструє, яка підступна зараз крига.

"Вона стає от такою, тому що спресований сніг. Вона ось, вона рихла - це вже не є льод", - говорить Сергій Горобець, старший водолаз-рятувальник.

На очах у сотень рибалок рятувальники показують, що може статися будь-якої миті з кожним із них.

Але рибалки сприймають це, як своєрідне шоу, а деякі взагалі не звертають уваги на старання водолазів. Упевнені - лід ще міцний, а якщо щось і станеться - викликатимуть рятувальників. Щоправда, номер згадують не одразу.

А от ціна такої необачності - надто велика. Тільки від початку року по області довелося рятувати 15 людей, 9 з них - загинули.

"Зазвичай - це рибалки, які не дотримуються вимог та йдуть на риболовлю там де крига не відповідає вимогам безпеки. Вони цим нехтують", - говорить Костянтин Проценко, речник Начальника УДСНС у Черкаській області.

Від цих вихідних синоптики прогнозують - потепління. Але рибалок через це на Дніпрі - наймовірніше, не поменшає. Тож - рятувальникам роботи вистачить.