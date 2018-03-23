Захват заложников во Франции: ИГИЛ взяло на себя ответственность [ Редактировать ]
Источник: Комментарии
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.
"Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертельную стрельбу и захвата заложников на юге Франции ", - сообщает The Associated Press, в Twitter.
BREAKING: The Islamic State group claims responsibility for the fatal shootings and hostage-taking in southern France.— The Associated Press (@AP) 23 марта 2018 г.
Как сообщалось, четыре человека погибли и еще три получили ранения в результате захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции.
по теме
Захват заложников во Франции: есть погибшие и раненые
В результате захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. Четыре человека погибли и еще три получили ранения.
Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете
На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете.
Франція виділить півмільйона євро на підтримку жителів Донбасу
"Є країна-агресор і країна, яка протидіє агресії", так охарактеризував російсько-українську війну на Донбасі міністр закордонних справ Франції Жан-ів Ле Дріан. На спільному з Павлом Клімкіним брифінгу він заявив, що Франція разом із Німеччиною продовжать тиск на Росію, аби та виконувала свої зобов'язання в рамках мінських угод.
Францію сколихнули масові акції протесту
Держслужбовці, залізничники, працівники авіакомпаній і вчителі оголосили загальнонаціональний страйк і вийшли на вулиці Парижа. Найбільше протестувальників обурюють реформи, які призведуть до масових скорочень.
Терорист-смертник атакував американську військову базу у Каліфорнії (відео)
Вибух на авіабазі ВМС США у Каліфорнії. Смертник підірвав себе у машині, завантаженій балонами з пропаном.