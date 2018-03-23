Франція виділить півмільйона євро на підтримку жителів Донбасу

"Є країна-агресор і країна, яка протидіє агресії", так охарактеризував російсько-українську війну на Донбасі міністр закордонних справ Франції Жан-ів Ле Дріан. На спільному з Павлом Клімкіним брифінгу він заявив, що Франція разом із Німеччиною продовжать тиск на Росію, аби та виконувала свої зобов'язання в рамках мінських угод.