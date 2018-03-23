Лето на Земле станет гораздо длиннее - ученые [ Редактировать ]
Ученые из Университета Тель-Авива прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода. Об этом сообщает "Сегодня".
Парниковые газы - основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека.
Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, приходят к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу - на 50%.
Сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция, увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев.
Эти изменения могут значительно повлиять на жизнь региона: ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний. Необходимо подготовиться к изменению климата, считают ученые, поскольку предотвратить потепление, кажется, уже невозможно.
Напомним, что в Украину идет потепление.
по теме
Будет ли "зимним" апрель: прогноз синоптика
Николай Кульбида, начальник Национального гидрометцентра Украины, рассказал, какой будет погода в апреле.
День весеннего равноденствия 2018: что категорически нельзя делать
Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны.
Погода на 16 марта: Украину ждет "морозный реванш"
В пятницу, 16 марта, в Украину вернется мороз.
Погода в Украине: страну ждет "морозный реванш"
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, который принесет с собой атмосферные фронты.
Погода на 10 марта: Украину накроют дожди
В субботу, 10 марта, погода в одну часть Украины принесет тепло и солнце, а в другую - дожди и даже ночные осадки в виде мокрого снега.