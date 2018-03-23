В Антарктиде обнаружили уникальные пирамиды [ Редактировать ]
Исследователь Антарктиды при помощи Google Earth обнаружил на ее поверхности пирамиды, которые выше тех, которые найдены в египетской Гизе. Об этом сообщает Grifonsoft.ru.
Данные объекты могут быть свидетельством существования на самом южном континенте Земли древней цивилизации.
Исследователь-одиночка благодаря одним только снимкам с космического спутника Google Earth изучил поверхность Антарктиды и сделал удивительную находку. Оказывается, на поверхности самого юного континента нашей планеты есть образования, которые очень напоминают египетские пирамиды, хотя они и значительно выше известных древностей.
По мнению исследователя, найденные объекты могут свидетельствовать о наличии в Антарктиде следов некой древней цивилизации, которая и соорудила эти строения. Подтвердить или опровергнуть его предположения сможет только археологическая экспедиция на южный континент, которая снимет с поверхности объектов слой льда и снега для детального исследования.
Исследователь считает, что если его предположения подтвердятся, то пирамиды в Антарктиде полностью изменят представление людей про древнюю историю нашей планеты.
Напомним, что 12 украинцев отправятся на год в Антарктиду.
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