Исследователь Антарктиды при помощи Google Earth обнаружил на ее поверхности пирамиды, которые выше тех, которые найдены в египетской Гизе. Об этом сообщает Grifonsoft.ru.

Данные объекты могут быть свидетельством существования на самом южном континенте Земли древней цивилизации.

Исследователь-одиночка благодаря одним только снимкам с космического спутника Google Earth изучил поверхность Антарктиды и сделал удивительную находку. Оказывается, на поверхности самого юного континента нашей планеты есть образования, которые очень напоминают египетские пирамиды, хотя они и значительно выше известных древностей.

По мнению исследователя, найденные объекты могут свидетельствовать о наличии в Антарктиде следов некой древней цивилизации, которая и соорудила эти строения. Подтвердить или опровергнуть его предположения сможет только археологическая экспедиция на южный континент, которая снимет с поверхности объектов слой льда и снега для детального исследования.

Исследователь считает, что если его предположения подтвердятся, то пирамиды в Антарктиде полностью изменят представление людей про древнюю историю нашей планеты.

Напомним, что 12 украинцев отправятся на год в Антарктиду.