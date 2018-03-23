Смертник взорвал толпу людей в Афганистане [ Редактировать ]
Смертник в авто, начиненном взрывчаткой, взорвался возле спортивного стадиона в афганской провинции Гильменд.
В результате взрыва погибли не менее 13 и ранено несколько десятков человек.
Взрыв произошел во время матча по реслингу. Преступник направил авто в толпу за пределами стадиона. Взрыв произошел у ворот места проведения после окончания матча.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Тем временем ИГИЛ взяло на себя ответственность за захват заложников во Франции.
по теме
У Кабулі внаслідок теракту загинуло 33 особи
До 33 зросла кількість жертв вибуху в Кабулі. Напередодні смертник підірвав себе у натовпі біля шиїтського храму.
Захоплення заручників у Франції: поліція ліквідувала терориста
Захоплення заручників у Франції. Поліція взяла штурмом супермаркет, терориста вбито. Раніше невідомий увірвався до одного із супермаркетів у місті Треб на півдні Франції та, погрожуючи зброєю, взяв у заручники з півтора десятка людей. Троє осіб загинуло, 12 - поранені.
Кремль звинуватили у фінансуванні Талібану
А от коштом російського бюджету кремль знову озброює бойовиків "Талібану". Про це в інтерв'ю ВВС зокрема заявив командувач американськими військовими силами в Афганістані генерал Джон Ніколсон. За його словами, росіяни переправляють зброю контрабандою через кордон Таджикистану.
В Донецке прогремел взрыв
В четверг, 22 марта, в 23:00 в оккупированном Донецке прогремел взрыв.
Терорист-смертник атакував американську військову базу у Каліфорнії (відео)
Вибух на авіабазі ВМС США у Каліфорнії. Смертник підірвав себе у машині, завантаженій балонами з пропаном.