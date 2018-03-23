Захоплення заручників у Франції: поліція ліквідувала терориста

Захоплення заручників у Франції. Поліція взяла штурмом супермаркет, терориста вбито. Раніше невідомий увірвався до одного із супермаркетів у місті Треб на півдні Франції та, погрожуючи зброєю, взяв у заручники з півтора десятка людей. Троє осіб загинуло, 12 - поранені.