В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

На месте дежурят медики скорой. А вот подразделения ГосЧС не могут подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Масштаб возгорания можно оценить по количеству приехавших автомобилей пожарных.

Напомним, что в центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме.