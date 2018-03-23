Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
На месте дежурят медики скорой. А вот подразделения ГосЧС не могут подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.
Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
Масштаб возгорания можно оценить по количеству приехавших автомобилей пожарных.
Напомним, что в центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме.
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