Чтобы успеть к лету, работать надо уже сейчас. Фото: ebay.de

Многие женщины постоянно сталкиваются с вопросом лишнего веса. Тут причин проблемы может быть масса, но самое главное - это отсутствие желания работать над собой. Лето - это время коротких юбок, платье и купальников, поэтому очень важно подготовить ноги и ягодицы к первым теплым денькам.

Если вы хотите с уверенностью надеть короткие шорты или воздушный сарафан из тонкой ткани и чувствовать себя уверенно, обязательно приступайте к работе над своими ягодицами и бедрами уже сейчас, советует meduniver.com.

1. Научитесь правильно питаться.

Тут вам стоит приложить максимум усилий, потому как настоящая работа над собой в улучшении фигуры должна начинаться именно с содержимого вашего холодильника. Исключите из вашего ежедневного рациона хлеб, мучные изделия, сладости и жирную пищу. Лучше всего отказаться также от жареного, но если это овощи, то можете себе немного позволить. Обязательно употребляйте свежую и низкокалорийную пищу.

Вам не нужно садиться на диету - вам необходимо начать правильно питаться. Именно поэтому вы можете заменить конфеты и булки на сухофрукты, жареную картошку на рис или бобы, а вместо сладкого газированного напитка употребляйте натуральные фреши и чистую минеральную воду.

2. Начните регулярно приседать.

Нет упражнения для бедер и попы лучше, чем приседания. В тренажерных залах женщины, которые работают над ростом ягодичной мышцы, делают именно такое упражнение, правда, с грузом. Вам же можно просто приседать, чтоб подтянуть бедра и попу.

Научитесь приседать правильно, чтоб не травмировать колени, ведь это очень важно для здоровья всего организма. Расставьте ноги немного больше чем на ширину плеч и, не отрывая пяток от пола, медленно приседайте до упора. Такое упражнение необходимо делать минимум раз 10 в день, чтоб уже через месяц заметить видимые результаты.

3. Делайте кофейный скраб для вашей кожи.

Не только мышцы, но и ткани нуждаются в регулярном уходе и тренировках. Именно поэтому тренировка нужна и коже. Достаточно многое в красоте вашей попы и бедер зависит именно от кровообращения, ведь если оно у вас неправильное, возможно появление целлюлита, растяжек и варикоза.

На этом участке тела кожа холодная, поэтому вам необходимо ее разогреть. Вам необходимо взять жменю кофейной гущи и тщательно потереть кожу во время принятия душа. Такая процедура должна занимать приблизительно минут 10, чтоб получить максимум пользы от разогревающего эффекта. Сразу же после процедуры нанесите увлажняющий лосьон или крем для тела.

Кофейная гуща отлично стимулирует кровообращение, помогает удалить омертвевшие частички кожи и прекрасно подтягивает.

4. Регулярно делайте массаж.

Конечно, намного лучше будет, если вы запишитесь на прием к массажисту, но и самомассаж будет также достаточно эффективным. Возьмите пару капель апельсинового или грейпфрутового масла и разотрите на ладонях. Теперь пройдитесь пощипывающими движениями по бедрам и ягодицам. Делайте также похлопывающие движения ладонями и точечно массажируйте кожу мочками пальцев.

Ваши движения ладонями должны быть достаточно энергичными, ведь вам необходимо отлично размять кожу и разбить целлюлит или другие косметические недостатки.

Самомассаж отлично помогает в подготовке бедер и попы к лету, ведь это прекрасная возможность самостоятельно, без лишней траты денег привести в порядок свою фигуру.

5. Больше двигайтесь.

Тут речь идет не только о спорте, но и о ежедневных прогулках. Уделяйте больше времени ходьбе: идите несколько остановок общественного транспорта пешком, откажитесь от лифта и дольше выгуливайте собаку. Ходьба прекрасно ускоряет метаболизм и помогает сбросить несколько килограмм в месяц.

Если вы уже весной начнете придерживаться этого правила, и ежедневно будете тратить на ходьбу час или больше, к лету вы будете выглядеть отлично.

6. Принимайте полезные ванны.

Наберите горячую воду в ванну и добавьте пару стаканов натуральной морской соли и несколько капель любого эфирного цитрусового масла. Принимайте ванну минут 15-20 несколько раз в неделю. Эта методика прекрасно помогает бороться с целлюлитом и помогает подтянуть кожу.

7. Не забывайте о контрастном душе.

Эта методика достаточно старая, но мало кто регулярно применяет ее на практике. В подготовке идеальной попы к лету вам необходимо регулярно принимать контрастный душ. Направляйте сильную струю горящей воды на зону бедер и ягодиц, затем резко меняйте температуру воды.

Не включайте слишком горячую воду, чтоб не обжечься, температура должна быть максимально комфортной для вашего тела.

Эти методики являются простыми в использовании, и для их реализации на практике вам не нужно трать массу денег или времени. Ваш труд принесет пользу не только вашей внешности, но и здоровью.

На самом деле такие упражнения направлены на улучшение кровообращения, что важно для крепких сосудов и вен.

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