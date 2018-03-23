Шевченковский суд отправил Надежду Савченко под арест на два месяца [ Редактировать ]
Сегодня вынуждены начать с оперативной новости. Надежда Савченко - под арестом! Такую меру пресечения выбрал ей сегодня Шевченковский суд Киева. Провести за решеткой - она может как минимум несколько месяцев.
Как сама Савченко отреагировала на такое решение? Кого уже успела оскорбить даже в суде? И сколько всего лет заключения ей теперь светит в Украине? Знает Александр Васильченко.
Де-жа-вю. В черной футболке с белым трезубом - Савченко заводят в зал. Она - сразу же обращается к журналистам.
Через несколько минут - начинается заседание. Первое ходатайство о переводе Надежды Савченко из-за решетки на скамью к адвокатам. Судья - идет в совещательную комнату. А журналисты просят Савченко прокомментировать видео, которое накануне Генпрокурор продемонстрировал в парламенте.
"Подивіться його ще раз уважніше. - Ми подивилися. Прокоментуйте. Для чого ви зустрічалися з Рубаном? - Для звільнення полонених. Я це вже говорила".
После перерыва Савченко выпускают в зал суда. Далее слово дают военным прокурорам. Сторона обвинения уверена: нардеп может влиять на ход следствия, уничтожить вещдоки и убежать за границу. Поэтому попросят самую строгую меру пресечения.
"Прошу застосувати до савченко запобіжний захід у виглячді тримання під вартою не визначаючи розмір застави на 60 діб", - говорит Александр Банник, прокурор главной военной прокуратуры.
Затем слово берут не адвокаты, а сама Савченко. И уже традиционно - объявляет... голодовку.
"Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня!".
Все обвинения в свой адрес депутат - отрицает. Говорит, оружие с оккупированных территорий вывозила не для подготовки теракта, а для... изучения. Мол, проверяла, завозили оружие из России, или производили в ОРДЛО. Говорила Надя - как всегда, много. И с бравадой.
"Тому поки що є дві людини і великий арсенал зброї і ким вони збиралися вбити всю Верховну раду, уряд і президента. Збиралися! А чи збиралися, треба довести. Фантазія це чи не фантазія, правда чи не правда, ніякого злочину не було", - говорит Надежда Савченко, народный депутат.
Интересы Савченко - представляли три адвоката. Главный акцент делали на процессуальных нарушениях. Мол, слежка была незаконна. Выслушав все стороны - суд снова ушел в совещательную комнату. Думать над мерой пресечения. А сама Надежда паузу использует для выступления перед камерами. Использует заученные спитчи - о недовольстве властью и патриотизме. И грубо ругается с прокурором:
"Сіяти хаос хаос серед свого народу, я не сію. Я як раз і намагаюсь упередити те що може початися, те що влада не зрозуміє своїх помилок. Це зрозуміло?".
Спустя несколько часов ближе к 7 вечера выходит судья. Его решение - два месяца ареста без права внесения залога. По статьям, которые инкриминируют Савченко - грозит высшая мера. 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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