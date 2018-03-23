Всю эту политическую неделю смело можно называть неделей Савченко. Она и главный ньюсмейкер, и главное разочарование. Даже очередной "закон имени Савченко" на этой неделе успели сразу и написать, и принять, и подписать. Теперь, именно из-за Савченко! - в Верховной Раде и других госорганах всех посетителей будут очень строго проверять на наличие оружия.

Что еще успели депутаты на этой неделе? И с каким настроением пока еще коллеги Савченко отправляли ее из Рады - в суд - расскажет Елена Зорина.

Работа без поп-корна, но с элементами триллера, гранатами, и стволами. И даже - легким стриптизом!

Планы - грандиозные. Депутаты уже в начале недели наконец-то голосуют за то, что планируют рассмотреть на этой сессии. Вопросов более сотни. Но уже на первом, это изменения в бюджетный кодекс - стопорятся. Уговаривать избранников приходится и спикеру, и даже министру.

"Нам необхідно прийняти цей законопроект. Будь ласка, підтримайте його", - говорит Александр Данилюк, министр финансов Украины.

В парламенте только и разговоров, что о Савченко. Тучи над избранницей сгущаются еще в начале недели. И эта история фактически перечеркивает весь депутатский распорядок. Сначала нардепы решают разоружить самих себя.

"Ми всі знаємо, що в залі постійно знаходиться 30-50 стволів. Будь-хто не може обшукати народного депутата", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

И уже к середине недели в парламенте появляется рентген для депутатских сумок.

"В мене знайшли ножиці. Вивчаю англійську мову, поліпшую знання, вирізаю окремі статті. Але незважаючи на те, що їх знайшли, я з ними пройшла", - говорит Ирина Суслова, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

А к четвергу - и сама Савченко с гранатами.

"Були в мене гранати, гранати були. Українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу і всім рекомендую гранати".

Шоу с перепалками сначала в регламентном комитете, а затем - под куполом. Депутатам крутят кино. Действующие лица: Савченко, Рубан, террористы. Видеодоказательства Генпрокуратуры.

"Зсередини, там люстра падає. Далі цей урядовий квартал більше нічим неінтєрєсний".

"Досконала секретна операція, яка зараз підходить до свого фіналу. Коли в листопаді перший бус із зброєю з Рубаном за кермом і депутатом Савченко у задньому відсіку вантажного автомобіля прибув з ДНР разом із зброєю стало зрозуміло, що йдеться не про маячню, хворі фантазії, або сюреалізм, а йдеться з боку ворожої сторони зброї для знищення керівництва країни", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.

Сама Надежда слушает Генпрокурора, что называется лицом к лицу. Периодически выходит в коридор, пьет воду. Выступает - с показной бравадой.

"Щас вср*тесь! Оце зірка Героя України. А оце депутатське посвідчення. Депутатський мандат. Що дорожче", - говорит Надежда Савченко, народный депутат, внефракционная.

Один за другим на голосование выносят вопросы о снятии неприкосновенности, разрешение на задержание и арест Савченко. Депутаты - поддерживают.

"Я навіть сьогодні колір галстука інший одягнув. Тому що для мене сьогодні день трауру. Якщо така героїня мала б влаштувати теракт в окупованому Донецьку і поховати під цим терактом свого друга Захарченка і інших російських найманців", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, Радикальная партия.

"Люди меняются. Додуматься привозить оружие из окупированной территории Украины сюда и планировать взрывы в Верховной Раде, в правительственных кварталах, убийства людей, это полностью бесчеловечно", - говорит Антон Геращенко, народный депутат, "Народный фронт".

"Все, що стосується надії савченко - це моя особиста дуже глибока біль. Я була вчора у відряджені в іншій країні і я не приймала участь в цьому голосуванні. Але якщо я була би в залі, то я голосувала б за зняття недоторканості, але я не голосувала б за арешт. Я вважаю, що можна було не арештовуючи людину - розібратися з усіма обставинами цієї справи. Пле єдина помилка яку, мені здається, в тому числі допустила наша команда - нам треба було після того, як Надія повернулася додому переживши колосальні стреси, знущання, голодування, наруги, в тому числі і страх - нам треба було наполягати на тривалій психологічній реабілітації", - говорит Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

Развязка - детектива уже в коридоре.

"Вручаю вам пам'ятку підозрбваної особи. І пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України. - Пішки пройдемся? - На автомобілі. - А якщо пішки прогулятися? - Давайте пішки".

Пока Надежда уходит, опозиция подсчитывает, до каких вопросов из-за Савченко у избранников так руки и не дошли.

"Дивились кіно, йшли дискусії, а закон про допомогу переселенцям залившився без розгляду. В нас вимога буде наступна: перша - закони підтримці переселенців, їх чотири, друге - вирішення питань військових пенсіонерів. Не знаєте, де брати кошти, ми покажемо і третє - розгляд постанови про звільнення во міністра охорони здоров'я Супрун. До речі, зараз наша фракція зробила з цього приводу офіційну заяву з трибуни, що ми вимагаємо щоб постанова 5642 про звільнення була поставлена в порядок денний і розглянута парламентом", - говорит Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Перенести пришлось и рассмотрение нашумевшего законопроекта о Нацбезопасности. В комитете не было кворума.

"На наступний пленарний тиждень, нажаль. Він потребує певного розширення, вдосконалення в напрямку рекомендацій наших партнерів, які координують роботу України щодо входження в НАТО", - говорит Иван Винник народный депутат, Блок Петра Порошенко, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

На следующую пленарную неделю анонсируют и новые кадровые решения, и еще один не менее долгожданный законопроект об Антикоррупционном суде.

"Оновлення складу ЦВКі обрання суддів Конституційного Суду - це є наші наступні кроки, які ми маємо вирішити. Крім цього навіть не дозріло,а перезріло питання обрання аудитора НАБУ", - говорит Артур Герасимов, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

На этой неделе кроме Савченко были еще и декларации. Депутаты спустя почти неделю - осудили выборы российского президента в оккупированном Крыму. И работа над ошибками. Парламентарии исправили неточности в головно-процессуальном кодексе. Между делом, вспоминают о Лиге Чемпионов УЕФА, алкоголе и незаконных постройках.

"Верховна Рада вчора також дозволила легалізацію будівель, господарських споруд, сільсько-господарських споруд, гаражів, які побудовані з 92 по 2015 рік і мають площу не більше 300 метрів. Також є дне рішення, яке вчора ухвалила Верховна Рада, вона надала право органам місцевого самоврядування визначати, чи можна їм забороняти продаж алкоголю в нічний час і з якої саме години", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

А вот вопрос декларирования общественными организациями доходов снова повис в воздухе. Не нашлось голосов даже, чтобы включить в повестку дня. На следующей неделе его обещают вынести снова. Если ничего не помешает.