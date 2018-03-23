Затримання Савченко: чи зможе депутат уникнути покарання (експерти) [ Редактировать ]
Надія Савченко може бути кандидатом в президенти України. Про це в ефірі "Подробиці тижня" заявив український політик і юрист Сергій Міщенко.
"За такими справами існує не тільки кримінальне підґрунтя, а й політичне. Треба задавати питання: кому це вигідно? В мене запитання до правоохоронних органів: чому не довели справу до моменту, коли треба було заарештувати організаторів", - говорить політик.
Савченко не є основним гравцем в цій справі. Рубан більш активний, більш зацікавлений був в терорі. Це все хтось організував. Із тих доказів, які були в поданні, вони не бачили, коли це мали зробити, якого місяця, якого числа, в який час. Але з того, що ми почули від Генерального прокурора, можна сказати, що це було на часі, тому що вони чекали, коли всі зберуться під куполом ВР.
"Але це тільки, коли президент оголошує на наступний рік свою промову. Тому, питання, чому в цей час взяли фігурантів цієї справи. А могли б, знаючи про те, що агенти в цьому середовищі, вийти на організаторів. Це відволікання, в першу чергу. Всі перешли на цю тему. Але тут є і політична складова: чи дозволить влада іти їй на вибори, тобто вирок буде до президентських виборів чи цього вироку не буде, - додав юрист.
Політичний експерт Тарас Завгородній вважає, що Савченко навіть не заперечує звинувачення, які проти неї висунуті.
"У неї була спроба переграти цю ситуацію, вона розуміла, що докази проти неї є, і вона намагалася переграти, начебто це була її спецоперація і вона начебто брала участь на боці українських спецслужб, тому в неї можна було помітити деяку нервовість. Насправді, вона не заперечувала докази проти неї, тому, скоріш за все, це правда", - сказав експерт в ефірі.
Відповідаючи на запитання, чи може Савченко ще повернутися до парламенту, експерт відповів: "Справа Савченко є політичною справою, перш за все, через те, що пані Савченко була 1-м номером у списку "Батьківщини", а пані Тимошенко - головний претендент на головну посаду в країні. По-друге, в історії українського парламентаризму є випадки, коли люди були за гратами, виходили і потім ставали народними депутатами. Тому суто теоретично, якщо буде погашена судимість на час виборчої компанії, вона (Надія Саченко – ред.) може бути в списку якоїсь партії і пройти у Верховну Раду".
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