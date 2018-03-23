Луганску перекрыли воду [ Редактировать ]
На захваченную боевиками территорию Луганской области приостановлена подача воды.
"Приостановлено подачу воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины", - сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.
Тем временем, боевики на Донбассе сорвали перемирие, которое до этого удерживалось в течении двух суток - из минометов обстреляли Авдеевку.
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