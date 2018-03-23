Эта история без преувеличения - поразила всю Украину! Владислав Волошин - боевой офицер, герой летчик - застрелился из пистолета. У себя дома - в Николаеве. За стенкой была его семья.

Почему военный на это пошел? Полиция рассматривает 5 версий. Но друзья Владислава считают его довели самоубийства. Из-за профессиональной деятельности. Волошин исполнял обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Что же произошло? И какие еще версии озвучивают правоохранители - Сергей Бордюжа расскажет.

Потрясение. Так можно охарактеризовать то, как восприняли произошедшее в Николаеве. Герой АТО, бывший летчик штурмовика Су-25, а в последние месяцы - руководитель местного аэропорта, покончил жизнь самоубийством. Владислав Волошин застрелился из пистолета Макарова у себя дома. Еще живого его довезли до больницы - но спасти не смогли! Волошин был в сознании, но причину своего поступка - не объяснил.

"Я впевнений, що це доведення до самогубства героя України, бойового льотчика", - говорит Эдуард Юрченко, общественный активист.

Действительно ли Владислава Волошина довели до самоубийства? Теперь разбирается полиция. У правоохранителей есть 5 версий. Несчастный случай, суицид из-за депрессии, возможных семейных проблем, конфликтов на военной службе, или же в связи с профессиональной деятельностью.

"Я думаю, что у него совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось в аэропорту", - говорит Светлана, подруга погибшего Владислава Волошина.

Многие знакомые Волошина связывают его гибель именно с работой. А точнее, с реконструкцией пассажирского терминала аэропорта. Строительство начала одна компания, потом - чиновники провели тендер. И его выиграла уже совершенно другая фирма. Стоимость объекта - более 100 миллионов гривен. Местные СМИ и активисты подняли вопрос о возможных махинациях с бюджетными деньгами. И причастности к этому - областных чиновников.

"Вам не стыдно? Что вы не знали о том, что происходит в аэропорту? Почему происходят ремонтные работы аэровокзала не проведя ни проекта, ни тендер? Вам за это не стыдно? - А какое это отношение имеет - Это имеет отношение. Это следствием явилось всего".

На следующий день после самоубийства в интернете появилась переписка Волошина с коллегой и другом. Говорит: его заставили подписать сомнительный тендер. Из-за этого Владислав был в подавленном состоянии.

"Постоянно речь идет о каком-то Он. Мое предположение, что речь идет о главе обладминистрации Алексее Савченко. То он боится, что его могут пристрелить. Как он здесь пишет, я бы сам подписал петицию против губернатора, но боюсь, что пристрелят. Только жалко детей. Типа - сам не боюсь", - говорит Андрей Лохматов, журналист.

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко за неделю так и не появился на публике. Только написал в Фейсбуке никакого отношения к самоубийству Волошина не имеет. За начальника - отдуваются подчиненные.

"Он на больничном. - Он в Израиле лечится? - Он на больничном. - Так чего вы вышли сюда? - Я вышел ответить на вопросы".

Трагическая гибель Владислава Волошина вызвала большой резонанс. Массовые митинги прошли в Николаеве. А затем и в Киеве. Люди уверены - в смерти героя виновен конкретный человек.

"Губернатор Миколаївщини на сьогодні може виявитись основним підозрюваним у цій справі. Тому ми сьогодні вимагаємо відсторонення його від займаної посади. Проведення службової перевірки і проведення розслідування", - говорит Денис Бобов, активист.

Активисты даже соответствующее обращение к президенту подали. А с Владиславом Волошиным в среду простились в Николаеве. Его провожали, как героя. Похоронили на родине - в Луганской области. Владу было 29. У него остались жена и двое маленьких детей.