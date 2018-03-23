Но и это еще не все. Со ссылкой на Минздрав СМИ распространили очень заметную и очень скандальную новость. Якобы Минздрав предлагает начать экспорт крови из Украины!

По данным министерства, потребности нашей страны в донорской крови уже обеспечены, да еще и излишки накапливаются. Вот их-то в ведомстве Супрун и предлагают отправлять за границу.

И казалось бы - столько всего можно сказать по этому поводу... Но лучше оставить без комментариев. Будем надеяться, что хотя бы вот это - не больше, чем фэйк.