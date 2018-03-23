Героем этой политической недели был и Минздрав. Причем уже в контексте привычном для этого ведомства при Ульяне Супрун. Депутаты снова требовали ее отставки. А ведь ситуация с Минздравом вдвойне странная.

Во-первых, Супрун в парламенте до сих пор так и не утвердили в качестве министра. А во-вторых, сама она просто игнорирует все претензии в свой адрес.

"З повною відповідальністю хочу заявити, що весь порядок денний роботи Верховної Ради, який формує нинішнє керівництво парламенту та нинішня провладна більшість, абсолютно не відповідає тим проблемам та вимогам, які сьогодні висувають люди до влади.

Вони чекають на робочі місця, гідні зарплати і пенсії, зниження тарифів. Люди чекають на нормальну медицину, звільнення Супрун та можливість дати своїм дітям якісну освіту. Всі ці законопроекти нами внесено, але провладна більшість їх блокує, займаючись лише політичним популізмом", - говорит Александр Вилкул, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"В народі Уляну Супрун називають "Доктор смерть". В результаті так званої реформи - замість того, щоб збільшувати якість послуг робити їх більш доступнішими для українців - вони закривають лікарняні заклади і скорочують медичних працівників. Он у Польшу вже десь 50 тисяч медиків виїхало.

Хто завтра буде лікувать українців? Діти депутатів, чиновників, міністрів десь там по закордонам може і полікуються, а куди простому колгоспнику діваться? Робітнику, вчителю, лікарю? І тому ми добиваємся щоб було достойне державне фінансування медичної галузі і шоб був політично відповідальна особа на чолі міністерства охорони здоровя.

Уляна Супрун незаконно призначена на цю посаду, у неї двоє паспортів, як мінімум, що заборонено конституцією України для державних службовців, і наша команда вимагає її відставки", - говорит Олег Ляшко, лидер Радикальной партии.