Хто стане новим головою НАЗК: прогноз експерта [ Редактировать ]
Термін повноважень Наталії Корчак закінчується.Чи піде вона зі своєї посади? Або вона може залишитися в статусі виконуючого обов'язки? В ефірі "Подробиці тижня" екс-заступник голови НАЗК Руслан Радецький роз'яснив, чого на наступному тижні чекати стосовно Голови НАЗК.
- Відповідно до законодавства, пані Корчак має залишити посаду голову і бути звичайним членом НАЗК. Але можемо передбачити таку ситуацію, коли буде розігруватися, що її не зможуть переобрати або не вирішать питання щодо кандидатури нової голови НАЗК. Ми знаємо, що зайшли три нові члени НАЗК, які бажають очолити Агентство.
І четвертий член НАЗК, Сакович, довгий час проявляв бажання очолити НАЗК. Корчак може залишитись на цій посаді або можуть обрати заступника голови, який може виконувати обов’язки, а Корчак буде звичайним членом НАЗК.
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