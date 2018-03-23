Ну и на таком фоне любопытно посмотреть на социологию. Вот данные, которые опубликованы сегодня Центром "София". Немного необычные - тут не только президентский рейтинг, но и премьерский.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом. Первое место - Юлия Тимошенко с результатом больше 14 процентов (14,3%). На втором месте - Петр Порошенко - результат около 10-ти процентов (9,5%). на третьем - Юрий Бойко - с результатом тоже около 10 процентов (9,3%).

А вот интересный вопрос о премьерстве. Социологи предложили респондентам выбрать, кто мог бы возглавить правительство и успешно решить экономические и социальные проблемы страны? Самый популярный ответ - Юлия Тимошенко - результат больше 10 процентов (10,5%). на втором месте - действующий премьер-министр Владимир Гройсман - у него тоже больше 10-ти процентов (10,1%). а на третьем месте - Юрий Бойко - почти 9 процентов опрошенных выбрали именно его (8,7%).

И вот как такие результаты объясняют сами социологи.

"Годом разочарований был год 2017. Данные, которые на грани социологического SOS - обвальное негативное отношение людей к институтам власти государства. Посмотрите на эти данные. Дело не в персонах, можно много спекулировать. Но то, что большинство украинских граждан перестали доверять институтам власти, - тех, кто формулирует задачи нацполитики, кто принимает законы, - говорит о том, что люди не только перестали ориентироваться на эти решения, но и относятся к ним с недоверием", - говорит Андрей Ермолаев, глава Центра социальных исследований "София".