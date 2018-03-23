Американская компания SpaceX, которая занимается запуском в космос ракет и спутников, удалила в Facebook свою официальную страницу. Там у нее было 2,7 миллиона подписчиков.

Основатель SpaceX Илон Маск принял решение уйти из Facebook после того, как пообщался с подписчиками в другой соцсети – Twitter на фоне скандала с утечкой данных, разгоревшегося вокруг Facebook.

Маск отметил, что, мол, даже не знал, что у SpaceX есть страница в Facebook и пообещал, что она будет закрыта.

Напомним, что Facebook оказалась под огнем критики, после того как выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети.