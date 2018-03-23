В туристическом автобусе на улице Кривоноса во Львове произошел пожар.

"Предварительно, причина возгорания - неисправность электропроводки. Едут на сервис на диагностику. От написания заявлений отказались", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Спасателям удалось спасти автобус. На момент возникновения пожара внутри транспортного средства людей не было.

Тем временем, во время пожара в Киеве припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям.