В центре Львова загорелся туристический автобус (видео) [ Редактировать ]
В туристическом автобусе на улице Кривоноса во Львове произошел пожар.
"Предварительно, причина возгорания - неисправность электропроводки. Едут на сервис на диагностику. От написания заявлений отказались", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Спасателям удалось спасти автобус. На момент возникновения пожара внутри транспортного средства людей не было.
Тем временем, во время пожара в Киеве припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям.
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