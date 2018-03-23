Вообще Франция на этой неделе источник громких новостей. Там под стражей оказался бывший президент Николя Саркози! И хотя обвинения против него и прозвучали впервые довольно давно, еще в 2011 году, только сейчас следствие предъявило Саркози официальное обвинение. Якобы он получил десятки миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи на предвыборную кампанию во Франции.

Накануне Саркози дал интервью французскому телевидению, в котором пообещал - это прямая речь - с триумфом восстановить свою честь. Как он собирается доказывать невиновность? И кто из семьи Каддафи готов свидетельствовать против экс-президента Франции? Расскажет Елена Абрамович.

Задержали утром, после полуночи отпустили. А на следующий день продолжили допрос. С бывшим французским президентом обращались больше, как со свидетелем. Но по итогу Николя Саркози все-таки обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.

"Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад", - сказал Саркози журналистам газеты "Фигаро". Его фото в эти дни на обложках всех французских СМИ. Но спать спокойно бывший президент, говорит, не может еще с 2011 года - когда обвинения против него прозвучали впервые.

Именно тогда люди из окружения ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которого Саркози помог свергнуть, заявили - во время предвыборной кампании 2007 Саркози получил от Каддафи 5 миллионов евро. Дело потом закрыли. Но скандал снова вспыхнул. После заявления франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиэддина. Мол, он лично перевез из Триполи в Париж - 3 чемодана с деньгами.

"Эти люди, которые являются преступниками, правонарушителями - не предъявили никаких доказательств. Ливийские свидетели заявили, что такие суммы не могли переместить незаметно. У Каддафи была привычка записывать все, фотографировать, он был безумцем, эксцентриком, который, безусловно, сидел на наркотиках. И при этом нет ни одного свидетельства, даже самого крошечного намека на доказательства", - говорит Николя Саркози, бывший президент Франции (2007-2012).

Тем не менее, для вынесения обвинения следствию доказательств хватило. Такое дело против президента - это позор для страны - стали трубить французские ультраправые.

"Это дело очень важное. Потому что речь идет не только о финансировании избирательной кампании. Это касается войны, ликвидации главы государства. Это касается резкой дестабилизации страны, что привело к массовой миграции в Европу", - говорит Марин Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт".

Впрочем, есть и другое мнение - это касается попытки убрать политика из предвыборной гонки. Ведь скандал вокруг Саркози впервые разгорелся накануне предвыборной кампании. И это привычная практика во Франции!

Например - тот же Франсуа Фийон. В прошлом году он поплатился первым местом в рейтингах из-за коррупционного скандала. Журналисты раскопали, что супруга Фийона - домохозяйка и мать пятерых детей - восемь лет была оформлена помощницей мужа, тогда еще депутата, и получала жалованье!

"Я не буду развивать эту серию клеветы с последовательными откровениями 36-летней давности, которые тщательно сливают разные гос-ведомства всего за 10 дней до выборов", - говорит Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции.

Хоть речь шла не о баснословных суммах, но козырь - имидж неподкупного политика - Фийон потерял. Как и шанс стать президентом.

В коррупции обвиняли и Жака Ширака. В деле бывшего президента Франции - тоже фигурировали фиктивные рабочие места. Ширак, будучи мэром, оформил членов своей партии на несуществующие должности. Правда, этот скандал не помешал ему баллотироваться на второй срок. Тогда он сражался с националистом Жан-Мари Ле Пеном - отцом Марин. И выиграл с лозунгами: "За вора, но не за фашиста".

"Еще один известный французский политик - Алан Жюппе был признан виновным по подобному обвинению. И ясно - это делалось для того, чтобы защитить Жака Ширака, который тогда боролся за президентское кресло. Так что конечно, французские политики - не все - но часто были замешаны в таких делах. Однако масштабы скандала Саркози беспрецедентные", - говорит Алексис Пулин, французский политолог.

Дело Саркози может быть и началось как политическая игра, но сейчас у бывшего президента уже нет будущего. И то, что происходит, просто работа системы правосудия, считает эксперт. Согласны с этим и парижане.

"Политики не ангелы. Нет необходимости перечитывать Макиавелли, это не удивительно. Но нужно ли за это судить? Уже другой вопрос", - говорит Кристофер, житель Парижа.

"Правда заключается в том, что во Франции мы больше не можем думать о лазейках, недоступных системе правосудия, которые обеспечивали раньше иммунитет. И это меня очень радует", - говорит Генри-Пьерр, житель Парижа.

Парижане это называют новой эрой в их политике. С приходом Эммануэля Макрона и новых лиц, фразы "грешат все"и "это их личное дело"больше не работают. От политиков в первую очередь ждут выполнения взятой миссии.