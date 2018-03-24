В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками.

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.

На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии DreamWorks.

Ранее сообщалось, что мужчина обокрал киевский супермаркет под носом у охранников.