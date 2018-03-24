В супермаркете люди устроили побоище из-за акции на чашки (видео) [ Редактировать ]
В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками.
Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.
На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии DreamWorks.
Ранее сообщалось, что мужчина обокрал киевский супермаркет под носом у охранников.
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