В Украину пришла весна: погода на 24 марта [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта, антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду. Днем воздух прогреется до +5°. Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что температура ночью опустится ниже 0.
24-го марта над Украиной раскинется антициклон. А это означает, что днем в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть, придет красивая погода. Даже дневная температура воздуха мартовскими дорогими духами покропит воздух - в Украине до +1+5 градусов.
"Ну, разве немного до -1-3 градусов. Ближайшая ночь, правда, будет с нюансами. Черноморский циклон забросит мокрый снег и дождь на Юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это - только ночью", - добавила синоптик.
По прогнозу Диденко, в Киеве на выходных существенных осадков не ожидается. Ночные заморозки могут стать причиной гололеда, хотя в целом ожидается сухая погода.
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