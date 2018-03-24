В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Об этом сообщает издание Jornada со ссылкой на местных властей.

Человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.

Предполагается, что все жертвы - мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями, обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Напомним, что в Бердичеве в доме обнаружили тела восьми человек.