В авто нашли расчлененные тела восьми человек [ Редактировать ]
В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Об этом сообщает издание Jornada со ссылкой на местных властей.
Человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.
Предполагается, что все жертвы - мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями, обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.
Напомним, что в Бердичеве в доме обнаружили тела восьми человек.
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