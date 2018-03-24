Обстрел Авдеевки: жуткие кадры последствий [ Редактировать ]
Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба антитеррористической операции на Facebook.
По данным наблюдателей, огонь по гражданской инфраструктуре города велся из населенного пункта Спартак с применением минометов 120 калибра.
Согласно сообщению, боеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.
Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации России несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения", - заявили в СЦКК.
Напомним, что Авдеевку "перепахали" из минометов.
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