Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба антитеррористической операции на Facebook.

По данным наблюдателей, огонь по гражданской инфраструктуре города велся из населенного пункта Спартак с применением минометов 120 калибра.

Согласно сообщению, боеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации России несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения", - заявили в СЦКК.

Напомним, что Авдеевку "перепахали" из минометов.