Африн полностью освобожден от террористов [ Редактировать ]
Сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил Турции, передает "Агентство Анадолу".
Сообщается, что саперы проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами. Как известно, турецкая операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась 20 января 2018 года.
Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам, после этого город превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.
Напомним, что Турция захватила часть Сирии.
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