В Александрии произошел теракт (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта ,в египетском городе Александрия возле гостиницы "Тюльпан" взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента минимум один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.
Теракт был попыткой убийства главы службы безопасности города.
Подрыв заминированного автомобиля произошел во время проезда кортежа главы службы безопасности Александрии.
В результате взрыва, смертельные ранения получил капитан египетской полиции, глава службы безопасности не пострадал.
Напомним, что умер обменявший себя на заложника французский полицейский.
по теме
Теракт во Франции: умер обменявший себя на заложника полицейский
Во Франции от полученных ранений скончался полицейский, который во время теракта в городе Треб обменял себя на заложников.
Обстрел Авдеевки: жуткие кадры последствий
Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки.
Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.
В Донецке прогремел взрыв
В четверг, 22 марта, в 23:00 в оккупированном Донецке прогремел взрыв.
Жителі Індонезії потерпають від виверження вулкану Іджен
Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.