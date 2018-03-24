В субботу, 24 марта ,в египетском городе Александрия возле гостиницы "Тюльпан" взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента минимум один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

Теракт был попыткой убийства главы службы безопасности города.

Подрыв заминированного автомобиля произошел во время проезда кортежа главы службы безопасности Александрии.

В результате взрыва, смертельные ранения получил капитан египетской полиции, глава службы безопасности не пострадал.

Напомним, что умер обменявший себя на заложника французский полицейский.