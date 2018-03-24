Неправильное дыхание может отразится не только на нашем самочувствии, но и на внешнем виде. Из-за любых нарушений носового дыхания человеку приходится дышать ртом. О том, чем же это опасно и почему так происходит, пишет "Сегодня".

Этот вид дыхания может сформироваться в любом возрасте. Существует несколько причин, вследствие которых мы начинаем дышать ртом. Первая связана с наличием преград, вызванных насморком, искривленной носовой перегородкой, инородными телами, воспалительными процессами, генетически обусловленных узких каналов. Вторая - с неправильным прикусом, из-за чего носовое становится затрудненным. Третья причина - поврежденные или слабо развитые круговые мышцы рта.

Одна из самых распространенных причин – неправильная техника дыхания. Она характерна людям, переболевшим в детстве инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Им сложно избавиться от привычки дышать ртом, даже если препятствий для нормального дыхания уже не существует.

Ученые установили, что дыхание ртом оказывает влияние на развитие костных и мышечных тканей человека. Кроме этого снижается тонус языка, который в расслабленном состоянии (во время сна) опускается в глотку и усложняет дыхание. Во время бодрствования язык располагается между зубами, оказывая негативное влияние на прикус.

Если вам приходится часто дышать ртом, вы можете испытывать чувство давления в области головы и лица. Как следствие нарушается сон, быстро возникает чувство усталости и слабость.

Также негативное влияние неносового дыхания испытывают органы слуха. Это влияние косвенное и связано с негативными процессами, возникающими при ротовом дыхании. Кроме всего, у людей с нарушениями дыхания портится осанка, изменяется форма лица, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, вызывая быструю усталость.

Недавний эксперимент, проведенный сотрудниками Университета города Отаго (Новая Зеландия), показал, что дыхание ртом приводит к развитию кариеса зубов. Причина заключается в увеличении кислотности слюны. Низкий показатель pH негативно влияет на состав эмали зубов.

В рамках эксперимента ученые устанавливали испытуемым перед сном специальную клипсу, позволяющую дышать только ртом. Всего за несколько суток уровень pH слюны резко понижался, и устанавливался на значении, которое на 1,9 единиц меньше допустимого предела. Это вызывало активную деминерализацию эмали и способствовало развитию кариеса.

По словам ученых, в большей степени негативному влиянию подвержены те люди, которые дышат ртом постоянно.

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