Погода на 25 марта: в некоторых городах температура опустится до -10 [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная погода, однако ночью еще возможны заморозки. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах.
В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных северным до 5-10 метров за секунду.
В западных областях, в частности в Карпатах, температура воздуха ночью может опускаться даже до -10, но днем повсюду будет солнечно и столбики термометров поднимутся выше нуля.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 марта, в городах Украины:
- Ужгород - +6...+8
- Львов - +6...+8
- Ивано-Франковск - +4...+6
- Тернополь - +6...+8
- Черновцы - +4...+6
- Хмельницкий - +5...+7
- Луцк - +6...+8
- Ривне - +6...+8
- Житомир - +5...+7
- Винница - +4...+6
- Одесса - +2...+4
- Николаев - +4...+6
- Херсон - +3...+5
- Симферополь - +6...+8
- Кропивницкий - +3...+5
- Черкассы - +3...+5
- Чернигов - +2...+4
- Суммы - +1...+3
- Полтава - +1...+3
- Днепр - +1...+3
- Запорожье - +3...+5
- Донецк - +2...+4
- Луганск - +1...+3
- Харьков - 0...+2
- Киев - +3...+5
Смотрите также афишу мероприятий на 25 марта.
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