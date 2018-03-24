В субботу, 24 марта ,президент Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании. Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, сообщило издание Bloomberg.

По информации издания, Трамп согласился с рекомендациями советников, и, скорее всего, о выдворении дипломатов будет объявлено в понедельник. Хотя источники предупреждают, что решение Трампа может быть не окончательным.

Источники утверждают, Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники сделают аналогичные шаги против России.

В Белом доме информацию о высылке отказались комментировать. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил изданию в субботу, что США твердо поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России.

"Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия. На данный момент у нас нет специальных объявлений", - сказал он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.