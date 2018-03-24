Сенат Италии впервые возглавила женщина [ Редактировать ]
Сенат Италии в субботу избрал представительницу правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати своим председателем. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. Также Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.
Как известно, выборы спикеров дают старт официальным консультациям по формированию правительства. Как ожидается, консультации начнутся в начале следующего месяца.
Напомним, что Сенат США внесли законопроект о киберпомощи Украине.
по теме
Под Харьковом над военной частью заметили беспилотник
В пятницу, 23 марта, в Харьковской области военный патруль задержал граждан, которые направили беспилотник над территорией одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.
Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов - СМИ
В субботу, 24 марта ,президент Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании.
СБУ усилит контрразведку - Порошенко
В работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.
Африн полностью освобожден от террористов
Сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома.
Украина закупит у Франции вертолеты для МВД
Украина договорилась с Францией о закупке вертолетов для Министерства внутренних дел.