Сенат Италии в субботу избрал представительницу правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати своим председателем. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. Также Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Как известно, выборы спикеров дают старт официальным консультациям по формированию правительства. Как ожидается, консультации начнутся в начале следующего месяца.

Напомним, что Сенат США внесли законопроект о киберпомощи Украине.