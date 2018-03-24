В Украине процветает теневой рынок древесины - эксперт [ Редактировать ]
Теневой рынок древесины процветает, мораторий на экспорт не помог - считает Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На своей странице в Facebook она написала, несмотря на запрет - леса вырубают в огромных масштабах. Убытки только в прошлом году превысили 150 миллионов гривен.
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