Теневой рынок древесины процветает, мораторий на экспорт не помог - считает Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На своей странице в Facebook она написала, несмотря на запрет - леса вырубают в огромных масштабах. Убытки только в прошлом году превысили 150 миллионов гривен.