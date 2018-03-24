"Аграрная партия" будет участвовать в выборах 29 апреля. Так решили на 14 заседании съезда партии. Аграрии уверенны, шансы в этот раз высокие. Хотя, проблем на пути к успеху, говорят, - много. Подробнее знает Марина Григорян.

На повестке дня съезда аграриев - не только вопросы энергетики, промполитики и развития производства. Главное решение - участие в выборах 29 апреля, которые пройдут в 17 областях страны. Лидер партийцев говорит, что у политсилы - хорошие шансы. Основание для этого - достижения последних лет.

"Аграрна партія України" чітко на третій позиції протягом останніх двох років, у чотирьох хвилях місцевих виборів. Хочу нагадати, що в даних виборах прийняло участь більше 6 млн людей і "Аграрна партія" має 14 відсотків загальнонаціонального електоральної підтримки. Сьогодні завдання - набрати не менше 20 відсотків. Тобто залишатися у трійці лідерів, у даному випадку - місцевих перегонів", - заявил Виталий Скоцик, глава "Аграрной партии Украины".

Чтобы достичь достойных показателей, аграрии на местах организовали тематические заседания. Но многое, говорят, зависит от работы каждого кандидата.

"Ми обговорили основні питання активності кандидатів у депутати. Заповнення всіх округів, всіх територій. і саме головніше ефективності. Представники регіонально планують отримувати - якщо брати середній відсоток біля 20 відсотків рейтингу", - заявил Олег Корбан, заместитель главы "Аграрной партии Украины".

Партийцы признают - одна из главных проблем - приостановка децентрализации. Аргарии уверяют - власть не заинтересована в становлении сильных громад. Поэтому решили обратиться к высшему руководству страны - с требованием провести реальную децентрализацию.

"Децентралізація в розділі територіально-адміністративного устрою вона є заповільна, затяжна, вона повинна бути прискорена. Верховна рада не приймає ніяких рішень щодо адміністративного устрою, і коли створюється об'єднана територіальна громада, то виникають колізії", - заявила Вита Слипец, глава Луганской областной организации "Аграрной партии Украины".

"Децентралізація - це ініціатива передається людям, щоб на території люди були готові виконувати бюджети, не тільки виконувати, а рахувати, економити. В першу чергу, люба реформа - це люди, а по-друге - економічні ресурси", - убежден Олег Николенко, глава Запорожской организации "Аграрной партии Украины".

По словам партийцев, политсилу уже нельзя назвать "партией села". Поскольку за последние годы уровень их поддержки на местах вырос на 50%.