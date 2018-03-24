Лес вывозят из-за коррупции на таможне, уверен нардеп Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии категорически не согласен с вице-премьером. Он заявил, что его фракция не допустит отмены Моратория и напомнил, что на этой неделе парламент принял в первом чтении законопроект "Радикальной партии".

Документ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду необработанной древесины и тюремный срок - от 3-х до 7-ми лет.

Мораторий на продажу леса-кругляка за рубеж действует с 1 ноября 2015. Но на самом деле незаконная вырубка лесов ведется и дальше во всех регионах, а особенно - в Карпатах.

"Кримінальна відповідальність за вивезення необробленого лісу-кругляку, а також цілий ряд заходів, які дадуть можливість активізувати розвиток деревообробної меблевої промисловості в Україні. Для того, щоб робочі місця створювалися в Україні, а не за кордоном. Тому що за кордоном ліси не вирубують! Нащо їм вирубувати свої ліси, якщо у них є український ліс, який вони задарма можуть вивозити?", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия Украины".