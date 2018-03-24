В Закарпатье заморили голодом ребенка. Мальчику было два года. Что случилось и почему никто не заметил ничего подозрительного - выясняла Марина Коваль.

Трагедия произошла на окраине Дротинцев - в этом доме. На вид - обычный сельский, опрятный. Но внутрь съемочную группу "Подробностей" не пускают, отец умершего 2-летнего малыша - от камеры убегает, о смерти сына - говорить не хочет.

"- Хто винний?

- Кідь мене дві неділі не було дома, значить, я не винуватий. Я так думаю.

- А жінка?

- А жінка - село Букове, вулиця Миру.

- Ви не бачили?

- Не бачив!"

Соседи семьи, где умер ребенок, говорят: после смерти сына его мать в селе - не видели, она даже на похоронах не была. Женщина злоупотребляла алкоголем и не ухаживала за детьми. А отца - часто не было дома - ездил на заработки. Старшая пятилетняя дочь - здорова, и сама могла попросить кушать у соседей. У двухлетнего Максима - была инвалидность, он не ходил и все время лежал в кровати.

"- Рано пішла. Вечором прийшла. Самих лишала дітей. Що їй було зробити, якщо вона пиячила".

"Пила, пила. Що та дитина їла, коли вона навіть на бочок сама не перевернулася, інвалід, не ходила, не говорила, тільки лежала. Вона у воді цукру, бо то глюкоза. Сусід поніс сира, сметани, молока, мама не дала", - рассказывает Галина Тимофий, жительница Дротинцев.

Соседка уверяет - лично ходила в сельсовет и жаловалась, что мать не смотрит за детьми. Сельский голова отреагировал - распорядился, чтобы в семью наведались медики.

"Я не можу сказати за сім'ю, що вона дуже погана, батько періодично виїжджає на заробітки. Казати так, що у неї не було коштів нагодувати дитину, то не можу так сказати", - утверждает Михаил Ярема, председатель Дротинского сельского совета.

Медсестра сельской амбулатории говорит: три недели назад - осматривала Максима. Состояние мальчика было удовлетворительным. Подозрений, что он умирает, не возникло.

"Я би не сказала, що він критично виглядав, бо він і родився із діагнозом недоношеної дитини. Вона ще показала - там картошка стояла у кульочку, хліб на столі стояв, каже - годує. Скарги у неї до дитини не було ніяких", - утверждает Иванна Терента, семейная медицинская медсестра Дротинской амбулатории.

В заключении судмедэксперта указана причина смерти двухлетнего Максима - истощение в результате недостаточного питания. Ребенка попросту заморили голодом. В службе по вопросам детей уверяют: о ситуации в семье - не знали.

"Ця сім'я на обліку у нас не перебувала, старша дитинка є із батьком, умови проживання потребують покращення, батько запевнив, що порядок наведе, що за дитиною буде дивитися", - говорит Ева Беланинец, начальник службы по делам детей Виноградовской РГА.

Мы попытались найти мать погибшего ребенка. Приехали в село Буковое, но по адресу, который назвал ее муж, никто не проживает, и где женщина сейчас - соседи не знают.

"Казали, що била, ну а де вона, ніхто не знає, то вона моя племінниця, двоюрідна, нехороша. Це її будинок, вона тут народилася, виросла", - рассказывает Юрий Погориляк, житель села Буковое.

В прокуратуре смерть ребенка квалифицировали как "преднамеренное убийство". Идет расследование. Сейчас решают вопрос о вручении подозрения матери умершего мальчика. После чего ее должны задержать.