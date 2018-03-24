Во Франции погиб полицейский, обменявший себя на заложников [ Редактировать ]
Еще одна жертва теракта во Франции. От тяжелых ранений скончался полицейский, который накануне добровольно обменял себя на заложников в супермаркете города Треб.
Арно Бельтрауму было 45. Что пошло не так в ходе операции - неизвестно. Но когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Террориста - ликвидировали. Еще двух подозреваемых - арестовали.
Напомним, вчера выходец из Марокко напал на автомобилиста - ранил его и убил пассажира. После этого отобрал машину и открыл стрельбу по прохожим. Потом захватил заложников в супермаркете. Всего жертвами нападения стали четыре человека, 15 - ранены. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.
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