Еще одна жертва теракта во Франции. От тяжелых ранений скончался полицейский, который накануне добровольно обменял себя на заложников в супермаркете города Треб.

Арно Бельтрауму было 45. Что пошло не так в ходе операции - неизвестно. Но когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Террориста - ликвидировали. Еще двух подозреваемых - арестовали.

Напомним, вчера выходец из Марокко напал на автомобилиста - ранил его и убил пассажира. После этого отобрал машину и открыл стрельбу по прохожим. Потом захватил заложников в супермаркете. Всего жертвами нападения стали четыре человека, 15 - ранены. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.