Стало известно, кто входил в состав банды, задержанной в Одессе 16 марта.

Преступники, напомню, похищали людей ради выкупа.

Как сообщает одно из интернет-изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди злоумышленников - активисты националистических организаций и уроженцы Чечни. Часть из них - бывшие бойцы спецназа лидера республики Рамзана Кадырова. Еще несколько человек - из окружения криминального авторитета Султанбека Айдамирова.

Сразу после задержания банды - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook сообщил, что в группировку входили выходцы с Кавказа. Их схватили после похищения одесского предпринимателя. От матери требовали 200 тысяч долларов, угрожая убить сына. Родные - пошли в полицию. Бандитам теперь грозит до 12 лет тюрьмы.