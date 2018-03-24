Нацполиция обнародовала состав банды, похищавшей в Одессе людей [ Редактировать ]
Стало известно, кто входил в состав банды, задержанной в Одессе 16 марта.
Преступники, напомню, похищали людей ради выкупа.
Как сообщает одно из интернет-изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди злоумышленников - активисты националистических организаций и уроженцы Чечни. Часть из них - бывшие бойцы спецназа лидера республики Рамзана Кадырова. Еще несколько человек - из окружения криминального авторитета Султанбека Айдамирова.
Сразу после задержания банды - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook сообщил, что в группировку входили выходцы с Кавказа. Их схватили после похищения одесского предпринимателя. От матери требовали 200 тысяч долларов, угрожая убить сына. Родные - пошли в полицию. Бандитам теперь грозит до 12 лет тюрьмы.
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