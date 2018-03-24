Массовые протесты проходят в эти минуты по всей Америке. Демонстрации за ужесточение оружейных ограничений организовали более чем в 800 городах США. Самая крупная - в Вашингтоне.

По данным организаторов, там участие в митинге принимают до 300 тысяч человек. Вышли не только жители столицы, но и люди, приехавшие из других городов и штатов. Основное, чем недовольны участники, - это попытки новой администрации решить проблему "школьных расстрелов" путем раздачи оружия учителям.

"- Конечно же, никто не должен заставлять учителей носить с собой оружие. К чему перекладывать на них проблемы, которые политики сами должны решить!"

"- У преподавателей и так слишком много обязанностей. И вообще, как они хотят закупить стволы для школ, если во многих из них нет денег даже на канцелярию!"

"- Необходимо усилить проверки тех, кто покупает стволы, потому что столько уже случаев, когда люди, у которых проблемы с головой, спокойно приобретают оружие и убивают людей!"

Идею собрать Америку на протесты предложили школьники, выжившие во время недавней флоридской трагедии. Под их петицией - уже десятки тысяч подписей, и основное, чего они хотят: запретить в стране продажи штурмового оружия, которое применяли стрелки во время всех резонансных преступлений последнего времени. И ликвидировать юридические лазейки, позволявшие купить оружие тем, кому по идее продать его не должны. Такие же лозунги - на митинге в Вашингтоне. Причем разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акций протеста бесплатно, а жители столицы предлагают бесплатно у них переночевать - если ты приехал на митинг из провинции. Белый дом - на эти требования пока не отреагировал.