На сколько миллиардов обеднел Цукерберг? И почему Илон Маск поссорился с отцом? Об этом и не только - в нашем обзоре.

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Тушите свет. Во всем мире в полдевятого вечера по местному времени пройдет одна из самых массовых акций на планете - "Час Земли". Нужно на 60 минут выключить свет и электроприборы. Главная идея - заставить человечество задуматься о катастрофических экологических проблемах и хотя бы один раз в году объединиться в борьбе за окружающую среду. Организатор - "Фонд дикой природы". В мире акция состоится 12 раз подряд, для украинцев она будет десятой. Тема нынешней кампании - "Поймай связь с Землей".

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58 миллиардов долларов - потерял за эту неделю Facebook. Акции компании - резко подешевели. Причина - скандал с утечкой данных, который разгорелся в прошлые выходные. Оказалось, что с помощью приложения частной компании удалось получить данные 50 миллионов пользователей без их ведома. Теперь в США и ЕС требуют от Марка Цукерберга объяснений - ведь данные могли использоваться во время предвыборной кампании в США и референдума по Брэкзиту.

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Основатель "Спейс-Икс" Илон Маск не общается с отцом, потому что у того ребенок от падчерицы. О сложных взаимоотношениях с сыном британскому изданию "Дейли Мейл" поведал сам 72-летний Эррол Маск. Он развелся со своей второй женой 7 лет назад, а позже - начал встречаться с приемной дочерью. Десять месяцев назад у них родился сын. От этой новости Илон пришел в бешенство и перестал общаться с отцом.

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Строили, строили и, наконец... снесли. В Екатеринбурге подорвали недостроенную телевизионную башню. Это было самое высокое здание в городе - 230 метров. Строительство заморозили еще в начале 90-х. Тем не менее, жители уже считали сооружение символом города. На месте башни планируют построить спортивную арену.

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Выгорающий динозавр. Посетители парка развлечений в Калифорнии получили больше адреналина, чем рассчитывали - стали свидетелями пожара. Из-за неполадок в электросистеме неожиданно вспыхнул анимированный тиранозавр-рекс. 7-метровый робот сгорел дотла. Никто из посетителей не пострадал.