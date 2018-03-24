Бомбардировка на упреждение: в Израиле рассекретили подробности воздушного удара по Сирии 11 лет назад

Израиль неожиданно рассекретил подробности операции, которую провел в 2007 году. Оказывается, тогда его авиация разбомбила в Сирии строящийся атомный реактор. Зачем это было сделано и каких опасностей удалось избежать - выяснял наш ближневосточный корреспондент Сергей Ауслендер.

На иврите операция называлась "Ми-хуц а-куфса". Если по-русски: "Разрыв шаблона".

За несколько лет до этого израильская разведка Моссад установила, что Сирия налаживает активные контакты с Северной Кореей. Разведчики предположили, что эти два государства могут сотрудничать только в двух областях - ракетные и ядерные технологии. Примерно год длилась тайная операция спецслужб, пока не выяснилось окончательно - при поддержке Пхеньяна, Дамаск строит атомный реактор для военных целей.

"В Вене агенты Моссада нашли доказательства в компьютере одного из крупных чиновников сирийского атомного комитета. Они установили в его компьютер специальные программы, которые могут передавать информацию, и скачали оттуда все данные. Эти данные были представлены аналитикам в Израиле, и они пришли к единому выводу, что да, Сирия строит атомный реактор", - рассказывает Марк Бабот, военный эксперт.

Среди прочего выяснилось, что реактор почти готов, вот-вот начнется загрузка активной зоны, и тогда бомбардировка станет невозможной из-за чудовищных последствий, которые она может вызвать. Было принято решение - нанести удар. Опыт имелся - в 1981 году ВВС уничтожили строящийся ядерный реактор в Ираке.

Полтора месяца летчики тренировались в уничтожении некоего объекта на территории неизвестной страны, и лишь перед вылетом им сказали, что именно они будут бомбить.

Ударная группа состояла из восьми самолетов F-16, их прикрывали истребители F-15. Самолеты радиоэлектронной борьбы ослепили радары сирийской ПВО.

"- Цель подтверждаю, атаку разрешаю.

- Принято. Атакую. Бомбы пошли.

- Подтверждаю поражение. Цель уничтожена!"

Вот две фотографии, надписи на иврите: слева: цель ДО, справа: цель ПОСЛЕ. Отчетливо видно, что здание совершенно разрушено. Сирийская ПВО на налет не отреагировала никак. В Иерусалиме опасались, что Сирия начнет войну, но официальный Дамаск заявил, что израильтяне разбомбили сельскохозяйственный ангар. Однако анализы почвы, собранные агентами Моссада, показали наличие урана неприродного происхождения.

Спустя несколько лет в Сирии началась гражданская война, и район, где находился реактор, был захвачен отрядами Исламского государства. Можно только вообразить, какие были бы последствия, если бы в руки террористов попали ядерные материалы.