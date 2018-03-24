На Донбассе трагически погиб украинский военный [ Редактировать ]
В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задачи на линии боевого столкновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов.
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