В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задачи на линии боевого столкновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов.