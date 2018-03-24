Под Полтавой микроавтобус сорвался с моста [ Редактировать ]
В селе Шиловка (Полтавская область) микроавтобус слетел с моста в реку Грунь, передает пресс-служба Нацполиции области.
Полиция предварительно установила, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.
Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области поезд протаранил микроавтобус.
по теме
Под Полтавой пассажирский поезд протаранил микроавтобус
В субботу, 24 марта, На железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской области столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд.
В Харькове грузовик вылетел на встречную полосу и снес 5 авто (фото)
Водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пятью автомобилями: Toyota, Renault, Mazda, ВАЗ и АЗЛК.
У Луцьку на зупинці не розминулися маршрутки
11 людей зазнали травм у луцькій маршрутці. Зокрема, й одна дитина.
У Луцьку дві маршрутки не поділили зупинку
11 людей зазнали травм у луцькій маршрутці. Зокрема, й одна дитина.
Кровавое ДТП: в Луцке столкнулись маршрутки, есть раненые
В Луцке маршрутное такси остановилось на остановке, где в него врезалась другая маршрутка. Одиннадцать пассажиров травмированы.