Под Полтавой микроавтобус сорвался с моста

В селе Шиловка (Полтавская область) микроавтобус слетел с моста в реку Грунь, передает пресс-служба Нацполиции области.

Полиция предварительно установила, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области поезд протаранил микроавтобус.