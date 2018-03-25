Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть. Эксперты это оправдывают обнародованной информацией о сокращении запасов в США.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись до $70,36 за баррель.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $65,81 за баррель.

Ранее мы сообщали о снижении индекса Dow Jones.