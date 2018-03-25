США нанесли авиаудар в Ливии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В южной части Ливии ВВС США нанесли авиаудар, передает Reuters.
Американские военные заявили, что в результате бомбардировки убиты два террориста, а гражданские лица не пострадали.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели людей из-за авиаудара в Сирии.
по теме
США вооружат самолеты лазерами
ВВС США планируют устанавливать на самолеты лазеры мощностью в 50 киловатт для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.
Самолеты США и НАТО провели разведку у берегов России
В понедельник, 19 марта, два самолета США, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России
У вертолета с Иванкой Трамп отказал двигатель
В понедельник, 19 марта, стало известно, что в четверг, 15 марта, с вертолетом, которым летела дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, произошел неприятный инцидент.
Возле Флориды разбился истребитель
У берегов штата Флорида (США) разбился истребитель военно-морского флота страны.
Крушение вертолета в Нью-Йорке: стало известно количество жерт
Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил о количестве погибших и пострадавших