Самолеты США и НАТО провели разведку у берегов России

В понедельник, 19 марта, два самолета США, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России