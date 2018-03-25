Цена биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Цена биткоина стремительно падает
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.
Теперь 1 биткоин стоит $8 685,57. Капитализация криптовалюты - $147 113 796 128.
Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты:
Ethereum $527,05
Ripple $0,643688
Bitcoin Cash $987,15
Ранее podrobnosti.ua сообщали о росте мировых цен на нефть.
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