В Калифорнии (США) сильные дожди вызвали наводнения и оползни, передает Floodlist.

В округе Санта-Барбара к эвакуации призваны около 30 тыс. человек. В регионе был закрыт ряд дорог.

От шторма пострадали регионы от Сакраменто до Лос-Анджелеса.

Во время шторма были спасены по меньшей мере 16 человек. Сведений о погибших не поступало.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о сильном наводнении под Киевом.