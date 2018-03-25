В Калифорнии эвакуируют тысячи людей из-за оползней [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Калифорнии (США) сильные дожди вызвали наводнения и оползни, передает Floodlist.
В округе Санта-Барбара к эвакуации призваны около 30 тыс. человек. В регионе был закрыт ряд дорог.
От шторма пострадали регионы от Сакраменто до Лос-Анджелеса.
Во время шторма были спасены по меньшей мере 16 человек. Сведений о погибших не поступало.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о сильном наводнении под Киевом.
по теме
Негода у США: мешканці східного узбережжя потерпають від хуртовини
Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.
Нью-Йорк готується до снігопадів
До потужної хуртовини готуються жителі Нью-Йорка. Залізничники поливають колії спеціальною сумішшю, а тоді підпалюють її, щоб не дати замерзнути перемикачам.
У Хорватії через повені оголосили надзвичайний стан (відео)
Через зливи і раптове танення снігу постраждало містечко Костайніца на кордоні з Боснією. З берегів вийшла місцева річка Уна.
В США из-за снега столкнулись одновременно 80 авто (фото)
Более 80 автомобилей столкнулись в штате Огайо. В результате случившегося пострадали несколько человек, их доставили в больницы.
Киеву угрожают масштабные паводки - эксперты
Киев может затопить уже в ближайшие дни, - прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов. Опасность наводнения возникла из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город на прошлой неделе.