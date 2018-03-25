В США сотни тысяч школьников вышли на акцию протеста [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и многих других городах подростки вышли на акцию протеста под названием "Марши за наши жизни" с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в стране, передает Associated Press.
Согласно оценкам, количество протестующих исчислялось сотнями тысяч.
Участники марша осуждают Национальную стрелковую ассоциацию США и выступают за повышение минимального возраста для приобретения оружия, а также за запрет винтовок и усиление систем безопасности в школах.
В Нью-Йорке в марше принял участие один из участников группы The Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он заявил, находится на митинге в память о другом участнике группы Джоне Ленноне, который был застрелен фанатом около своего дома у Центрального парка в 1980 году.
"Одного из моих лучших друзей убили прямо на этом месте в результате насилия с оружием, поэтому для меня важно находится сегодня здесь", - сказал Маккартни.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о протестах против абортов в Ирландии.
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