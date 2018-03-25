Теракт во Франции: в супермаркете нашли самодельные бомбы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Правоохранители, расследующие стрельбу с захватом заложников в городе Треб (Франция) обнаружили на месте преступления самодельную взрывчатку, передает Deutsche Welle.
Полицейские нашли три взрывных устройства в супермаркете, где накануне произошла перестрелка.
Во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.
Ранее мы сообщали о смерти полицейского, который обменял себя на заложника.
по теме
Во Франции погиб полицейский, обменявший себя на заложников
Когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Что пошло не так в ходе операции?
Теракт во Франции: умер обменявший себя на заложника полицейский
Во Франции от полученных ранений скончался полицейский, который во время теракта в городе Треб обменял себя на заложников.
Захват заложников во Франции: названо имя террориста
Глава МВД Франции Жерар Колон в прямом эфире назвал имя убитого террориста-одиночки, захватившего заложников в городе Треб.
Захоплення заручників у Франції: поліція ліквідувала терориста
Захоплення заручників у Франції. Поліція взяла штурмом супермаркет, терориста вбито. Раніше невідомий увірвався до одного із супермаркетів у місті Треб на півдні Франції та, погрожуючи зброєю, взяв у заручники з півтора десятка людей. Троє осіб загинуло, 12 - поранені.
В Александрии произошел теракт (видео)
В субботу, 24 марта ,в египетском городе Александрия возле гостиницы "Тюльпан" взорвался заминированный автомобиль.