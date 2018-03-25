Теракт во Франции: в супермаркете нашли самодельные бомбы Источник: EPA / UPG

Правоохранители, расследующие стрельбу с захватом заложников в городе Треб (Франция) обнаружили на месте преступления самодельную взрывчатку, передает Deutsche Welle.

Полицейские нашли три взрывных устройства в супермаркете, где накануне произошла перестрелка.

Во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.

Ранее мы сообщали о смерти полицейского, который обменял себя на заложника.