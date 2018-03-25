В ночь на 25 марта во Львове 17-летняя девушка погибла после падения с 11 этажа общежития, передает 032.ua.

Сообщается, что здание принадлежит ЛНУ им. Ивана Франка.

Правоохранители устанавливают причины случившегося.

Ранее мы сообщали о самоубийстве 12-летнего мальчика из Харькова.