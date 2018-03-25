Во Львове 17-летняя девушка выпала из окна общежития [ Редактировать ]
В ночь на 25 марта во Львове 17-летняя девушка погибла после падения с 11 этажа общежития, передает 032.ua.
Сообщается, что здание принадлежит ЛНУ им. Ивана Франка.
Правоохранители устанавливают причины случившегося.
Ранее мы сообщали о самоубийстве 12-летнего мальчика из Харькова.
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