Россия намерена соединить свои территории на Дальнем Востоке с КНДР, передает The Washington Post.

Сейчас между Россией и КНДР есть железнодорожное сообщение по "Мосту дружбы" через реку Туманная. Новый мост позволит перевозить грузы без въезда на территорию Китая.

По сообщениям властей Северной Кореи, между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией в данный момент ни одного. Строительство нового моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров из России в КНДР.

Первые переговоры между Россией и КНДР уже завершились.

Ранее мы сообщали о секретных переговорах США, КНДР и Южной Кореи.