Россия построит мост в КНДР - СМИ [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Россия намерена соединить свои территории на Дальнем Востоке с КНДР, передает The Washington Post.
Сейчас между Россией и КНДР есть железнодорожное сообщение по "Мосту дружбы" через реку Туманная. Новый мост позволит перевозить грузы без въезда на территорию Китая.
По сообщениям властей Северной Кореи, между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией в данный момент ни одного. Строительство нового моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров из России в КНДР.
Первые переговоры между Россией и КНДР уже завершились.
Ранее мы сообщали о секретных переговорах США, КНДР и Южной Кореи.
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