Боевики в Ираке на севере Киркука казнили девятерых полицейских. Об этом сообщает Skynews Arabia со ссылкой на местную полицию.

На полицейских напали боевики. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения. Девятерых сотрудников правоохранительных органов не нашли среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что их похитили.

Так, в иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали сотрудников быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке казнят 16 женщин из Турции.