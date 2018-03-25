Боевики казнили 9 полицейских [ Редактировать ]
Боевики в Ираке на севере Киркука казнили девятерых полицейских. Об этом сообщает Skynews Arabia со ссылкой на местную полицию.
На полицейских напали боевики. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения. Девятерых сотрудников правоохранительных органов не нашли среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что их похитили.
Так, в иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали сотрудников быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке казнят 16 женщин из Турции.
по теме
В Киеве за пьяное вождение задержали экс-главу патрульной полиции Харькова
В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника за вождение в нетрезвом состоянии.
Во Франции погиб полицейский, обменявший себя на заложников
Когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Что пошло не так в ходе операции?
Украина криминальная: как полиция будет справляться с оружием на улицах?
Пять миллионов серых стволов и гранат! Столько оружия находится на руках у украинцев. То есть, по грубым подсчетам, пистолет или взрывчатка - есть у каждого восьмого? И результат такого глобального вооружения хорошо виден в ежедневных криминальных сводках!
У міськраді Харкова пройшли обшуки
У Харківській міськраді сьогодні проводили обшуки. Як повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, санкцію на це дали районні суди міста.
Полицейские случайно застрелили отца двоих детей (фото)
Два сотрудника полиции Сакраменто, штат Калифорния, застрелили 22-летнего отца двоих детей Стефана Кларка во дворе дома его бабушки.