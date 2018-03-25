В субботу, 24 марта, в Загребе тысячи человек протестовали против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами. Об этом сообщает DW.

Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.

Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.

Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.

Напомним, что в США сотни тысяч школьников вышли на акцию протеста.